中華電信宣布攜手中華職棒大聯盟，於4月1日起在Hami Video獨家推出「CPBLTV館」，月付277元，即可以透過Hami Video輕鬆觀賞中職5隊全賽事，另也受球迷關注的二軍賽事、歷史賽事，只要訂閱一個方案通通滿足，不用每天煩惱要到不同平台收視。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信長期參與國內各項運動賽事活動，支持台灣體育發展不遺餘力，透過中華電信高品質的光纖與5G網路，致力提供全民最優質的運動賽事轉播，此次與中職合作在Hami Video開闢「CPBLTV館」，創下國內OTT平台開闢國內職棒賽事專屬直播館的先例，也期能帶動國內體育賽事的風潮。」

Hami Video「CPBLTV館」貼心提供中職球迷單隊與全五隊訂閱兩種方案，收錄一軍全部300場賽事，並提供頻道三天回看、聊天室、完整VOD（含本季與歷史賽事）等貼心觀賽功能，讓球迷享受最佳的中華職棒觀賽體驗。

「CPBLTV館」推出單隊與全五隊兩種訂閱選擇，單隊訂閱月付77元即可輕鬆為最支持的球隊加油，隨選隨看60場主場賽事；全五隊方案只要月付277元，盡享中職全五隊主場賽事，更獨享包含二軍賽事、二軍總冠軍賽、一軍季後賽、總冠軍賽、明星賽、交流戰、頒獎典禮等重要時刻絕不漏接！海外用戶一樣可訂閱，Hami Video邀請全世界的球迷一起挺中職。

2022中華職棒新球季開幕戰即將於4月2日熱烈開打，將由中信兄弟對決統一7-ELEVEN獅，為全新賽季揭開序幕。