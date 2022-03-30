時尚造型師Judy Chou INK夜墨彩-夜墨藍。（巴黎萊雅PRO提供）

時尚KOL Leslie INK夜墨彩-潮水綠。（巴黎萊雅PRO提供）

樂酷樂專業設計師Gino＆Yvonne與Model合影。（巴黎萊雅PRO提供）

擁有百年歷史的L’Oréal Professionnel Paris，源於時尚之都「巴黎」，品牌於2022年全新定位「巴黎萊雅PRO」，持續為專業人士與消費者帶來最多變時尚的造型以及沙龍級居家養護。

「巴黎萊雅PRO」於今年春夏領銜業界推出高顯色、高持色功效染膏—INK夜墨彩系列，掀起美髮圈全新風潮，為打造零失誤髮色，「巴黎萊雅PRO」更歷時7年研發，推出獨家專利科技Metal Detox絲漾博吸金喚彩系列，解決亞洲人染後髮色不如預期、染後褪黃、斷髮等問題。

巴黎萊雅PRO在沙龍染髮現場觀察到消費者在染髮時的三大疑慮與需求，第一，染髮顯色、持色效果不佳，第二，擔心大面積漂髮造成髮質傷害，第三，介意布丁頭進而偏好深髮色。

巴黎萊雅PRO與亞洲頂尖設計師共同為亞洲消費者量身研發，在深色髮上也能大放異彩的夜墨彩系列染膏，解決亞洲消費者的共同困擾，滿足社群討論度超高的「不漂染」、「無畏布丁頭」的「超持久」髮色。

揉合象徵勇敢、表達創造力的2022 Pantone年度代表色「Very Peri長春花藍」，巴黎萊雅PRO延伸發想帶有寧靜與舒適的四大趨勢色＃松木潮水綠、＃岩波潮水綠、＃冰湖夜墨藍、＃曙光夜墨藍，清新自然中帶有低調質感，夜墨彩打破一陳不變的深色髮色，注入革命性變化，為春夏造型再添焦點。