其中26日晚間還在受天宮香客大樓過夜，衛生局表示，目前所有足跡都已經消毒完畢，呼籲民眾不要恐慌。(衛生局提供／吳建輝南投傳真)

台東縣政府29日新增4例本土個案，其中案23083的60歲女性CT值17.7，平常在初鹿地區的生薑園工作，被爆出參加南投進香團，南投縣衛生局今公布足跡，包括3月25、26日分別到訪竹山紫南宮、名間鄉受天宮，其中26日晚間還在受天宮香客大樓過夜，衛生局表示，目前所有足跡都已經消毒完畢，呼籲民眾不要恐慌。

案23083是台東卑南家族群聚的延伸個案，21曾到台東馬偕醫院就診，過程以公車往返初鹿與台東市區，25日參加南投的3天2夜進香活動，3月25日下午3點到5點停留竹山紫南宮、5點半至7點金瑞興餐廳、晚間7點半入住名間鄉受天宮香客大樓。

衛生局表示，案23083入住受天宮香客大樓，一直到26日早上8點離開，前往翔禾大飯店用餐後，9點就離開南投境內，目前已匡列6位密切接觸者，PCR採檢結果都為陰性，而翔禾大飯店的工作人員也陸續採檢中。

衛生局強調，已經要求密切接觸者自主健康監測，包括紫南宮、受天宮等地都已經完成清消，呼籲民眾不要恐慌，也提醒民眾曾出入相關場所足跡重疊民眾，請自我健康檢測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉症狀，請配戴口罩，並通報衛生局，安排至PCR採檢醫院就醫。