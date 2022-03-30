大陸股市30日早盤走揚。滬指升1.3％，深成指升2％。

上證指數最多升42點或1.31％，高見3,245點，早盤收報3,245點，升41點或1.29％，成交人民幣（下同）2,424.37億元。

深成指最多升250點或2.11％，高見12,145點，早盤收報12,143點，升248點或2.09％，成交3,262.27億元。

滬深300指數報4,215點，升81點或1.98％；創業板指數報2,667點，升74點或2.89％。