滬指早盤升1.3％ 深成指升2％ 13:232022/03/30 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市30日早盤走揚。滬指升1.3％，深成指升2％。 上證指數最多升42點或1.31％，高見3,245點，早盤收報3,245點，升41點或1.29％，成交人民幣（下同）2,424.37億元。 深成指最多升250點或2.11％，高見12,145點，早盤收報12,143點，升248點或2.09％，成交3,262.27億元。 滬深300指數報4,215點，升81點或1.98％；創業板指數報2,667點，升74點或2.89％。 滬指早盤跌15點 深指跌近1％ A股弱勢盤整 滬指收盤小漲0.07％ 重上3,200點 #早盤 #滬指 #高見 #收報 #深成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股早盤漲跌不一 道指跌逾百點 那指漲約0.7％ 21:482022/03/28 財經 滬指開盤跌14點 深成指跌69點 11:232022/03/24 財經 阿里巴巴、美團領跌 港股早盤收跌355點 14:052022/03/25 財經 上證指數半日跌4點 深成指漲30點 13:232022/03/23 財經 俄烏談判有進展 美股早盤全面開高 道指漲逾400點 21:452022/03/29 財經 本土疫情突然升溫 台股早盤大跌逾230點 10:372022/03/28 財經 滬指半日跌0.5％ 深成指跌近1％ 13:132022/03/24 財經 恒生指數收報22,154點 漲逾1％ 18:432022/03/23 財經 俄烏和談有望 台股早盤反彈逾百點 10:232022/03/30 財經 《國際金融》汽車、化工帶頭衝 歐股晨漲0.75% 16:182022/03/28 財經 俄停火談判大讓步 台積回神、航運股走強 台股早盤漲逾60點 09:112022/03/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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