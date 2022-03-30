學生們特安排小主播午間新聞現場播報及「從大秀 看世界」訪談節目現場錄製，還開放現場來賓接受訪談體驗。（大秀國小提供）

學生們特安排小主播午間新聞現場播報及「從大秀 看世界」訪談節目現場錄製，還開放現場來賓接受訪談體驗。（大秀國小提供）

台中市大秀國小推動小主播教學多年來，一直有亮眼的表現！從2018台中花博小記者到全國科展在台中的教育電台科學搶先報小主播迄今；校長黃琴說，多年來校方以克難設備激發孩子多元的媒體素養能力下，終獲得教育局補助90萬元協助學校建置虛擬攝影棚，展現豐富多元的學習課程。

校方指出，在全體親師生殷殷期盼下，學校的「虛擬攝影棚」在今天辦理啟用典禮，許多家長和學生特別到場參加盛會，為展現小主播們平時練習的成果，學校師長們決定整場啟用典禮，由學生自治市參與典禮的籌備、接待、主持及攝影棚的操作示範、來賓訪談等。

校方表示，透過虛擬攝影棚啟用，讓全體參與的小主播們從辦理的過程中，藉由討論實作去發現問題並學習解決問題的能力。自治市小市長陳欣儒說，感謝學校幫她們爭取這麼棒的攝影棚，讓她們可以將學校所學的主播課程，透過這麼好的設備呈現出來。

校長黃琴特別感謝家長會、社區、民意代表們看到大秀師生的努力，並且幫學校爭取這麼棒的資源，讓大秀的孩子能夠勇敢站上主播檯，充分展能、秀出自我，尤其在兒童節周辦理啟用典禮，對孩子而研感覺更具意義。

啟用典禮後，學生們特別安排小主播的午間新聞現場播報及「從大秀 看世界」訪談節目現場錄製，並開放現場來賓接受訪談體驗，讓所有與會的來賓們都感到相當新奇，充分感受到當前12年國教下，以學生為學習主體的教育趨勢，展現豐富多元的學習課程。