議員參選人辜皇譯，3日玩新招，在彰化市三民市場，架起經濟部長王美花、前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富、和彰化市長林世賢看板，並設投球格，提供兩百個球，讓民眾投球。（辜皇譯提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣長人選未決基層焦慮，議員參選人辜皇譯，3日玩新招，在彰化市三民市場，架起經濟部長王美花、前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富、和彰化市長林世賢看板，並設投球格，提供兩百個球，讓民眾投球，辜皇譯強調，沒有套招，旨在提供主席蔡英文和黨中央選對小組對於徵召縣長人選的參考依據。

辜皇譯表示，黨中央選對會小組至今還沒展開徵詢，最後要由主席蔡英文決定徵召人選，人選未決引起基層焦慮，希望黨內派系不要再過招了，建請蔡英文主席儘快確定縣長徵召人選，因此進行一個民意測試，希望提供參考。

辜皇譯表示，提供這四位人選，是魏明谷、邱建富兩人早已表態，之前有報派王美花部長，林世賢則表態，彰化縣若升格將不缺席，所以挑選四位黨內優秀人才來做直接民意洗禮。

辜皇譯說，今天第一場由彰化市長邱建富獲得最多球，超過半數，其次是林世賢，結果可能是因為邱、林都當過彰化市長，未來會在彰化市、花壇鄉、芬園鄉超過5場讓鄉親直接表達支持縣長人選。

這種測試遊戲不少人也驚訝，「哇！已經這麼玩了」，「不準啦」、「不能這樣引導風向球」、「陳素月怎麼沒列」、「黃秀芳怎麼沒列」。