高雄市前副市長李四川臉書發文附圖。（圖／取自李四川臉書）

年底縣市首長大選，高雄市長候選人藍營尚未定案，引發各界關注。前副市長李四川擁有高人氣，屢成支持者點名首選。李今（30日）發聲，直言自己「無意參選」，並強調近日有媒體稱，國民黨高層多次見面勸進，他要感謝黨主席朱立倫瞭解他的心意，並無勸進之舉，他認為「平凡才是人生最偉大的」，對於高雄則表示「人依舊，愛依然，情永遠」。

李四川今日在臉書發文表示，很多朋友希望他參與今年底的高雄市長選舉，拿「槓槌」的他，向來只看到眼前的釘子，只會修補市政缺失的洞，做好本分。他不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選；他認為人生有時是一種選擇，緣起而聚盡本分，緣盡放下而重生。

李四川指出，近日有媒體報導指稱，國民黨高層與他多次見面勸進。他要謝謝朱立倫因瞭解他的心意，並沒有勸進之舉，所以他要澄清，黨中央從沒有人來跟他談選舉的事。

針對下一步動向，李四川坦言，他認為平凡才是人生最偉大的，不管在哪個地方、在哪工作，只要盡本分，都會有益於社會；對於高雄，他則表示「人依舊，愛依然，情永遠」。