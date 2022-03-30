新北國王籃球隊今日宣佈，簽約擁有5年NBA資歷的7呎高炮台洋將牧倫斯（Byron Mullens），填補麥卡洛（Chris McCullough）離隊的第三洋將空缺，並維持三位NBA等級洋將豪華陣容，持續往總冠軍之路邁進！

剛滿33歲的牧倫斯高中時期，是2009年NBA首輪第24順位新秀，是那個年代相當少見擁有外線能力的中鋒。生涯效力過雷霆、黃蜂、快艇以及七六人，2012年4月6日對戰公鹿創下31分、14籃板的生涯紀錄，5年留下189場出賽紀錄，場均7.4分、4.2籃板。

2011年NBA封館期間，牧倫斯短暫待過希臘聯賽，2014年離開NBA後也在中國NBL、CBA、土耳其、伊朗、日本、南韓、西班牙等地留下足跡。擁有英美混血身份的他，曾被列入2012年倫敦奧運英國國家隊名單之中，而上季2020-21賽季，牧倫斯也效力於英國BBL聯賽。

「我們最主要還是想要找能夠打團隊籃球的洋將，跟湯瑪士（Thomas Welsh）、里金斯（DeAndre Liggins）一樣，這是我們新北國王今年設定的風格，」新北國王總經理毛加恩說道，「牧倫斯擁有七呎的身高，能夠對抗聯盟內的巨人型洋將，且具備外線與分球的能力，跟湯瑪士有點相似。我們在季初就在觀察與聯繫他，豐富亞洲籃球經驗的他，相信能夠快速融入體系，很高興能在賽季末爭取到他的加盟。」

牧倫斯表示，很感謝有這個機會能夠來到台灣，加盟新北國王，希望能夠趕快上路來台，等不及趕快上場，幫助新北國王在四、五月份衝刺，拿下總冠軍！

新北國王在3月底主場週拿下二連勝，重返聯盟戰績榜龍頭，接下來四月份將展開密集的主場賽事。牧倫斯目前已經向聯盟完成註冊手續，等待其他相關手續完成後，就能夠來台灣準備出賽。