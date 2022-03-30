何篤霖化身叫賣哥，台語超流利。（伊林娛樂提供）

何篤霖化身叫賣哥，婆媽臨演搶合照。（伊林娛樂提供）

《命運好好玩》主持人何篤霖，客串演出華視、公視台語台《婚姻結業式》，飾演台語很溜、超有喜感的「鍋子哥」。他頂著一頭超大平底鍋在賣場叫賣，「笑」果十足，誇張造型也是出自他的想法，劇組量身打造，本來大家還擔心這樣會不會有損他的形象，但他認為，既然答應演出了，就要有最好的效果。

「在演藝工作中，拍戲是最辛苦的，事前要投入很多的情感與時間做準備。」何篤霖說，他自己對戲劇非常有興趣，但因主持節目，無法長時間投入，他自認是很有喜感的人，如果戲劇要他客串有趣或幽默的角色，他非常樂於嘗試，除了 能帶給觀眾歡樂，也能增加自己的生活樂趣。

《婚姻結業式》是台語劇，這點竟然難不倒何篤霖，想不到他的台語「嚇嚇叫」，叫賣鍋子也難不倒，他說，之前曾在幾個節目上講台語，現場都驚呆了，覺得篤霖哥為什麼台語可以講這麼好、這麼溜！他說，自己從小在學校，一直到當兵入伍都說台語，對於說台語很有自信，也特別感到驕傲。

拍攝當天在大賣場拍攝，與劇中工作失意的尹昭德有對手戲，這個熱情活潑的叫賣員角色，何篤霖本色演出，拍攝非常順利。很多婆婆媽媽臨演，看到何篤霖本尊非常興奮，拍攝後，都爭相要跟他合拍，他也展現親和力與大家合照，氣氛超嗨，如同小型粉絲見面會。