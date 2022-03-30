「鏡電視」申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長爭議，立法院今邀集NCC主委陳耀祥及學者專家召開公聽會。政治大學法律系副教授廖元豪表示，獨立機關之所以不獨立，有時是上面的政治勢力不讓它獨立，造成NCC委員會活得很辛苦。世新大學傳播學院前院長彭懷恩也說，就公共政策來說，NCC就叫做「被俘虜的機關」，主體性與獨立性，嚴格來說並不太存在。

鏡電視爭議延燒，時力立院黨團日前再對NCC提出質疑，除了鏡電視補件超過30次，一補再補，補到過為止，有護航疑慮之外，鏡電視每月支付150萬元顧問費給裴偉所擔任的停雲顧問公司，但該公司根本是間空屋，現場沒人辦公，質疑NCC審理鏡電視執照過程黑影幢幢，因NCC拒絕提供與鏡電視公文往返紀錄，將提案要求成立調閱小組。對此，在野國民黨、民眾黨團口徑一致贊同。

對此，立法院交通委員會今召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會。

與會的政治大學法律系副教授廖元豪表示，NCC的法規應該大幅減少管制，因為只要有這麼多複雜的問題，加上媒體科技進步，要進行媒體的管考、管制，結果當然會成為政治與產業的風暴。

廖元豪說，獨立機關之所以不獨立，有時候不是機關自己的問題，而是得靠著上面的行政院與政治勢力要不要讓它獨立。畢竟，當NCC委員可以被行政院長叫去罵，甚至被罵走，這樣要怎麼獨立？即便有任期保障，但只要行政院不配合，NCC委員就會活得很辛苦，因為行政院有太多方法可以整你。

世新大學傳播學院前院長彭懷恩表示，今天NCC有兩大問題，一個是內部的委員，而委員分三大派，一種是代理人理論，有些委員是執政黨的代理人；第二種叫教條派，就是相信信仰或意識形態；還有一派叫做技術派，以電信專業為主，所以今天的主題他們都沒意見。

因此，彭懷恩說，不要把NCC當成一體，因為內部的決策，也是處於公共政策的渾屯理論，就公共政策來說就叫做被俘虜的機關，「被執政黨俘虜，被利益團體俘虜，被大財團俘虜。」事實上，NCC的主體性與獨立性，嚴格來說並不太存在。

彭懷恩強調，NCC既然已經處在這樣的困境，內有意見不同，外有力量俘虜，建議解決方法不要複雜化，就是回到專門的委員會機制，如同當年新聞局的有線電視法時代，由外包的評鑑委員會處理換照、申請新執照。

對於鏡電視的問題，彭懷恩認為，NCC就是不要管，因為任何公司成立開頭都是亂七八糟，但這些是屬於公司內部的事情，NCC不要介入，只要用4個字就解決了，就是依法行政，法律怎麼做就怎麼做。他說，現在政府的要求往往是違反人性，因為鏡電視就是裴偉弄出來的，結果卻叫他不要管，就像私校退場東西得捐給國家，這是違反人性，難怪私校無法退場。

台北科技大學智財權研究所副教授江雅綺則認為，媒體內部人事或內部治理，應該回到產業與治理檢討，不能讓NCC手把手每天去公司內部檢查，看誰有沒有上班，變成幼稚園的管制單位。她認為，NCC應把管制密度降低，而她也完全支持要有完全一致且透明的標準，這才能呼應社會對於言論自主與媒體自由的期待。