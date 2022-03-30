大S（徐熙媛）前夫汪小菲，今日突然在微博上轉發小S節目《小姐不熙娣》的片段，暴走怒罵小S 「是不是藥又吃多了？」再度引發爭議。而他過去曾多次失言造成風波，近日還被網友挖出大S宣布與具俊曄再婚時，汪小菲所發布的影片，疑似影射具俊曄是「癩蝦蟆」而掀起熱議。

汪小菲過去雖曾說「自己也是半個台灣人，在台灣也有半個家」，但心裡卻從沒有真正接受台灣，除了多次挑起兩岸敏感話題，2度大罵台灣政府官員是漢奸外，也曾失控嗆台「受不了這個道貌岸然的地方」，讓大S裡外不是人，對於他無法控制的大砲性格相當頭痛，還曾在節目中直接對著汪小菲大罵「你心地善良但你很沒品」，透露汪小菲無法控制自己的情緒，很容易因暴怒而遷就別人，長期相處下來讓大S忍無可忍。

如今兩人雖已離婚各自祝福，大S也與韓國「酷龍」具俊曄再婚，但汪小菲仍管不住自己的情緒，看到小S在節目中還原大S嬌羞認愛具俊曄的過程便再度暴走，讓部分網友看不下去。甚至有人還挖出大S與具俊曄在台完成結婚登記前，汪小菲在抖音上所發布的影片，他在影片中意有所指的表示「以前抓到一隻青蛙，覺得特別漂亮，幾年後又去抓，抓到的卻是癩蛤蟆」，被外界解讀為疑似影射大S的另一半具俊曄是癩蛤蟆，引起熱烈討論。