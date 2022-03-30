春天甦醒大地，北投日勝生加賀屋日料餐廳「天翔廳」自4月7日起換上春季料理，晚餐會席命名「春暖」，每客售價3,200元+10％，含料理長推薦白酒、新鮮果汁、氣泡水三款飲品擇一。

「天翔廳」春季料理充滿粉色和綠色，感受春暖花開的喜悅和浪漫。本季料理別出心裁，料理長或以特殊食材入饌，或以特殊廚藝烹調，例如是將伊比利火腿做成壽司，炙燒帆立貝搭配指橙酸爽提味，又或是鍋物以山當歸熬湯底。前菜中「生火腿棒壽司」將伊比利火腿加上起司粉和紅酒醋膏做成壽司，帶點酸鹹味道，火腿出現在日本料理中讓人眼睛為之一亮。

「天翔廳」春季料理中有兩道菜用到蝦，其一是吸物「車海老豆擂流」，澎湖明蝦（車海老）紮實彈牙，甜豆仁由廚師手工一粒一粒撥，點綴的蝦油也是自行用蝦殼提煉，光是繁瑣的料理程序和用心，就值得好好品嚐享受。建議先喝原味再攪拌，感受甜豆仁甜味和紫蘇花香。

向付除了比目魚、櫻鯛、中腹生魚片，最特別的是有整顆炙燒帆立貝，先炙燒再用梅醬和梅酒調味，一眼望去是春天浪漫的粉紅色。接著將蘆筍切片營造池塘裡的浮萍意境，另還有使用指橙（拇指檸檬）提味，指橙顧名思義看上去跟手指頭一樣大，有「水果界的魚子醬」稱號，稀有且昂貴，將指橙剝成一顆顆加在料理中，除了爽脆的口感，也增添酸爽芳香。

本季台物（鍋物）「和牛山當歸風味鍋」選用軟嫩的日本九州黑毛和牛，湯頭用來自彰化的新鮮山當歸葉、紅白蘿蔔、龍眼乾、昆布熬製，山當歸營養價值高，因栽種、採收不易價格不斐。湯頭愈煮愈香，從散發淡淡清香到濃郁當歸香，搭配和牛和時蔬享用，喝起來清爽不膩口。

另一道蝦料理是御飯物「櫻海老炊飯」，用胡麻油炒宜蘭櫻花蝦和長崎長鹿角菜，再和日本越光米一起烹煮，因為是用生櫻花蝦，吃起來柔軟、順口，蝦的鮮甜香氣都融入炊飯中。

最後一道水物（甜點）「春花」就像在草地上漂亮的花，用京都抹茶、鮮奶油等食材做成抹茶八八露亞，八八露亞是源自歐洲的甜點，口感介於奶酪和慕斯之間，上方放上櫻花漬、撒上鱈魚魚鬆（櫻田麩），聞到花香、抹茶香，吃到抹茶的苦甜和淡淡魚鬆鹹味，口味層次豐富，每口都有驚喜。

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