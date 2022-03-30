美國一名女子去年底開始鼻賽，但她以為只是感冒，沒有太在意，未料過了一陣子，症狀都沒有好轉，甚至出現嘔吐、偏頭痛等症狀，她不得不到醫院檢查，才發現鼻竇炎已經感染到大腦，必須立刻進行手術，否則就會在一周內死亡，讓她不得不切除部分頭骨，才終於保住性命。

根據《每日郵報》報導，25歲女子娜塔莎（Natasha Gunther）是一名武術教練，因為和孩子們待在一起授課，所以經常生病。2021年年底，娜塔莎出現鼻塞和鼻竇阻塞的症狀，她以為只是小感冒，沒有太過在意，但病情一直沒有好轉，她才終於就醫，當時醫生只開給她一些抗生素回家服用。

到了12月，娜塔莎開始出現嘔吐和偏頭痛的症狀，在家人的催促之下，她才再度就醫進行更精密的檢查，沒想到腦部掃描的結果顯示，她因為鼻竇感染導致顱內頭骨出現腫塊，醫生不得不替她進行緊急手術，切除頭部右側14公分的骨頭，以減輕大腦壓力，否則她很可能會在一周內死亡。

手術後娜塔莎共住院5周，不但一度失去語言能力，也無法再做出部份的武術動作，而她被切下的頭骨目前存放在醫院冰箱內，預計下個月進行重建手術。娜塔莎將自己這段經歷記錄下來、上傳到TikTok，希望藉由自己的故事提醒大家，「如果你每年都會罹患鼻竇炎（Sinus Infection），為了安全起見，最好還是到大醫院或耳鼻喉科進行徹底檢查，以免造成不可挽回的悲劇」。