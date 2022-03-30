台美關係近年蓬勃發展，外交部長吳釗燮接受網路節目專訪表示，我們對美國給予「體諒」，也不帶來「意外」，抓緊這些原則，美國對我們的信任度自然很高。

烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，吸引西方國家鼎力援助。吳釗燮表示，我們對美國的好朋友需要一些「體諒」，他在忙別的事情時候，我們台灣不要去幫他添麻煩，要求他一定要注意到我們，因為他的注意力在處理另一方面的事情。

吳釗燮補充說，美國現在雖然全力處理烏克蘭的事情，但他整個戰略結構不會脫離印太地區。美國隊對中國謹慎處理，提防中國對周遭國家的挑釁行動，「美國現在雖然是還在處理烏克蘭，可是心裡還是要處理中國。」

吳釗燮進一步表示，我們也不要給這個好朋友太多的「意外」，一而再、再而三的意外，互信機制就會降到冰點。「民進黨第一次執政的時候，大概就是沒抓到這個訣竅，所以我去當駐美代表的時候就必須承受『第一擊』。」

吳釗燮說，民進黨政府在2016上任之後，非常清楚抓緊這些原則，比如說當受到中國打壓的時候，大聲跳出來講出我們的政策和立場，但是不要去讓美方覺得我們是在製造困擾，所以從蔡總統上任到，現在美方對我們信任度是非常高的。

談及烏克蘭與台灣的處境相似度，吳釗燮直言，美國之前並沒有將烏克蘭視為「戰略資產」，充其量只是一個位於俄羅斯前緣的民主國家；反觀美國在看待台灣是不一樣的，從《台灣關係法》可以得知，亞太地區的和平穩定對美國非常關鍵，美國需要保有足夠實力維護台灣或是區域的和平穩定。

吳釗燮說，如果有仔細看美軍在西太平洋區域的動態，不管是在東海、台海、南海，美國海軍的作為是沒停過的，「美國是『常駐力量』，不是突然投入這個區域。」

吳釗燮指出，台灣的半導體是世界上產量最大的，台灣若受到損傷，全世界經濟都會受到衝擊，從各層面來看，台灣不堪一擊或是美國絕對不會來都是錯誤的看法。