初選結果今出爐，由黃芳蘭（左二）勝出，將代表民進黨角逐下屆民雄鄉長，並與續選議員的林淑完（右二）一起為求得勝選而努力。（民進黨嘉義縣黨部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨年底公職人員黨內提名登記預計4月18日至22日進行，近期嘉義縣黨部高層持續針對特定鄉鎮進行人選協調、溝通，民雄鄉則有縣議員黃芳蘭、林淑完表態爭取黨內提名，29日並舉行電話民調，初選結果今出爐，由黃芳蘭勝出，將代表民進黨角逐下屆民雄鄉長。

現任民進黨籍民雄鄉長何嘉恒2屆任期屆滿，同黨縣議員林淑完、黃芳蘭皆有意接棒選鄉長，幾經協調不成，一周前在雙方同意下，決定29日晚間進行舉辦市話民調，雙方也派出監聽人到場，今在台北由立委陳明文、何嘉恒見證主持下，公布最終結果。

縣黨部稍早發布新聞指出，今上午11點30分由嘉義縣選對會召集人陳明文主持民調開封，現場包括何嘉恒、行政院顧問蔡炳坤、黃芳蘭及林淑完皆在場，共最後確認由黃芳蘭民調勝出。

黃芳蘭表示，感謝林淑完的拚鬥精神，一同完成民主程序，展現君子之爭，也謝謝所有一路以來支持的鄉親，將盡最大努力，讓執政延續。林淑完也同意接受最後結果，表示會全力支持勝出的一方，兩人攜手為民進黨在民雄鄉鞏固執政，共同贏得最後勝利。

陳明文立委則感謝雙方的努力與付出，表示今天已整合成功，黃芳蘭選鄉長，林淑完繼續選議員，共同為國嘉隊、為建設農工大縣一起實現。