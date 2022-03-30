遠傳(4904)去年底宣布成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，號召新創團隊加入，組隊共創元宇宙，經過長達一個多月的書面與視訊初審，入選名單正式出爐，共計20家新創隊伍獲選，遠傳也預計在第三季末舉辦Demo Day成果發表會展現合作綜效，攜手團隊搶佔虛擬經濟商機。

本屆獲選「遠傳5G元宇宙加速器」的20家新創團隊臥虎藏龍，橫跨智慧城市、智慧零售、智慧運輸、智慧金融、智慧製造、智慧醫療、健康運動、遊戲、AR/VR、NFT等不同領域，分成「消費者應用」、「企業客戶解決方案」兩大類別。入選新創團隊包含醫電數位轉型、晉弘科技、杰悉科技、工一科技、樂達創意科技、雲守護安控、穎聯科技、台灣蜂圖誌科技、桓竑智聯、您好健康網路科技、旺德賽斯科技、虹映科技、啟雲科技、海鷹數位多媒體、狂點軟體開發、Toii Games、拼購網、數位身分、深義分析、國際信任機器股份有限公司。

遠傳總經理井琪表示，遠傳長期深耕「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術研發、5G創新應用並結盟新創生態體系。遠傳佈建了世界級的5G網路，為5G元宇宙應用打下重要基礎。「5G元宇宙加速器」在參與評審的過程中，深刻感受台灣新創團隊令人驚艷的活力、創新思惟以及對新技術的掌握能力。遠傳同仁將全力投入，做為入選團隊的有力後盾、與新創共享資源，加速開發元宇宙的應用場景，包括符合產業需求和接地氣的消費者元宇宙應用。

為加速推動與這些來自不同領域的優秀新創夥伴深度合作、共創共贏，遠傳總座井琪將率領核心經營團隊高階主管，親自擔任入選新創團隊的經營教練與商業模式顧問，目標是在今年第三季末舉辦Demo Day成果發表會展現合作綜效，協助新創團隊在最短的時間內做出最具市場競爭力的5G創新服務，共同搶佔虛擬經濟商機。