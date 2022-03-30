王道銀行(2897)今日發布消費碳排放明細功能，為台灣首家、亦為全亞太地區首家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器功能的銀行，只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，即可在網銀或app上擁有查詢消費碳排放量的功能，期望讓消費者藉由瞭解各項所購產品與服務的碳排放量，一同有意識地加入減碳的行列。此外，王道銀行亦推出「低碳生活卡」，除了串聯24家社會企業與B型企業，讓消費者於上述合作店家消費可獲得最高85折優惠之外，更首創由碳排放量決定現金回饋比例的功能，平均每元碳排放量較低者，可獲得較高的現金回饋比例，希望藉此鼓勵消費者積極減碳。

王道銀行近年積極推動綠色消費意識，期望透過金融的力量，攜手消費者共同創造與環境、社會共贏的商業模式。此次王道銀行導入萬事達卡的碳足跡計算器，藉由API串接萬事達卡大數據資料庫，可依據購買的產品服務項目與金額，估算消費者每一筆刷卡消費所產生的碳排放量。

只要是王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，皆可免費於王道銀行網銀、app中開啟「消費碳排放明細」功能，開啟後將可看到每一筆消費的碳排放量與累積碳排放量，希望藉由此功能，喚醒消費者日常消費中的減碳意識；此外，為鼓勵消費者將減碳化為行動，王道銀行更推出減碳享活存加碼活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於今年底前每月至少一筆一般刷卡消費、且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年一月起整年度新台幣活儲年利率加碼0.1％的優惠，優惠存款金額無上限。

此外，王道銀行更推出「低碳生活卡」，亦為台灣首家推出由平均每元碳排放量決定現金回饋比例的銀行。低碳生活卡除了可享王道銀行一般卡友的國內外不限通路1％現金回饋無上限之外，在開啟消費碳排放明細功能之後，只要當月至少一筆一般刷卡消費、且該月平均每元碳排放量低於8公克，該月即可自動享現金回饋加碼。