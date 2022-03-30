櫃買中心30日表示，第1季「戰略新板」相關獎勵活動廣受好評，獲得投資人與證券商的熱情回響；其中合格投資人獎勵活動成效卓著，第1季戰略新板自然人合格投資人累計戶數可望突破2萬5千戶。

為延續第1季活動熱潮並持續提升自然人合格投資人戶數，櫃買中心規劃第2季持續加碼舉辦「戰略新板」合格投資人獎勵活動，第2季新增的「自然人合格投資人」只要前往櫃買中心活動網頁（https://quiz.tpex.org.tw/psbq2/）完成登錄，就有機會獲得Gogoro VIVA KEYLESS電動機車、Apple Watch Series 7、AirPods Pro 與超商購物金等獎項，第2季活動總獎項比第1季更為豐富，櫃買中心呼籲投資人勿失良機，把各項大獎帶回家。

櫃買中心在第2季也持續舉辦證券商推廣自然人合格投資人戶數獎勵、戰略新板股票流動量提供者及證券經紀商舉辦競賽獎勵等推廣活動，歡迎全體櫃檯買賣證券商積極參與。本次相關獎勵活動之詳情已公布在櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw）「首頁 > 興櫃 > 興櫃戰略新板獎勵活動專區」項下。

各項獎勵活動可上櫃買中心官網「戰略新板專區（https://www.tpex.org.tw/web/psb/）」瀏覽，此外，該專區內容並涵蓋戰略新板制度介紹、交易資訊、公司簡介與問答集等完整資訊。