立院國防委員會明天審查「後備軍人召集優待條例草案」，國防部表示，從俄羅斯侵略烏克蘭事件，可體認全民防衛及後備動員的重要性，而後備軍人是防衛作戰關鍵戰力，國防部將精進召集訓練列為重要施政。爸草案主要配合「新制教召14天」改革，增加後備軍人召集期間優惠及福利措施，並減少對企業的衝擊，以維後備軍人權益。

草案規定，接受教育召集及臨時召集訓練的後備軍人完成訓練合計達五次者，由召訓機關或部隊發給召集獎金。接受召集訓練之後備軍人自當年度解除召集之日起一年內，至國軍醫療院所就醫享有免掛號費的優惠。至國防部福利事業管理處所屬福利站購物及社團法人中華民國軍人之友社所屬國軍英雄館繳費住宿，均享有優惠。

草案同時規定，後備軍人接受召集期間，公私立單位應給予公假，並核實發給薪資。依規定給付員工接受召集請假期間的薪資，該薪資金額之百分之一百五十，得自申報當年度所得稅之所得額中減除，並規定其實施年限。而此條例所需經費，由國防部及各目的事業主管機關編列預算支應。

國防部表示，條例所增醫療優免預算，由國防部軍醫局依年度教育召集試行14天的人數，編列預算支應；企業稅減部分因年度估算均未超過新台幣5000萬元，依稅式支出評估作業辦法第四條第四項，可由財政部配合辦理。