400多年前法國星象大師諾查丹瑪出版的《諸世紀》書中，記載到西元3797年的預言，到目前為止已有多個預言成真，包括1666年倫敦大火、1963年美國前總統甘迺迪遇刺、2001年美國911恐攻、2020年新冠肺炎流行等，讓他有「神鬼先知」的稱號，諾查丹瑪也預測2023年，將會發生第三次世界大戰，戰爭恐長達7個月。

據美媒《The Sun》報導，諾查丹瑪（Nostradamus）在1555年出版的《諸世紀》中提及，2023年將有長達7個月，人們將死於罪惡，由於俄烏兩國仍未停火，讓許多諾查丹瑪的書迷認為這是在暗示，俄烏戰爭可能引爆更大的戰火，再加上美國、俄國等國家都有核武，必須小心行事，不能輕忽。

諾查丹瑪的預言中也提到「來自雄偉建築物的天火」，在《聖經》中若出現世界末日或時代終結相關，都會提到火，認為新世界將會從文明世界的灰燼中出現，預測明年世界可能會因為戰爭，出現新的政局。

另外，書中還寫道「火星上的光正在消失」，被廣泛解釋成火星進入逆行，也有不少書迷解讀為人類殖民火星，美國太空探索科技公司馬斯克曾多次說過，人類將在2029年登陸火星，但「火星上的光正在消失」，意謂人類殖民火星會失敗。

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