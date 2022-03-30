大甲高中110學年度復科第一年教師帶領高一同學，首次特色課程成果展30日起於市立圖書館外埔分館展出。(大甲高中提供)

校長蕭建華表示，甲中美工科以培養學子人文與專業素養為目標。(大甲高中提供)

大甲高中美工科是國內藝術界重要的搖籃！110學年度復科第一年教師帶領高一同學，首次特色課程成果展30日起於市立圖書館外埔分館展出；大甲高中校長蕭建華說，此次除與轉型城鎮協會合作的微笑光之旅主題展外，美工科各年級特色課程專題作品更是展覽的吸睛亮點。

大甲高中美工科主任林秋萍表示，甲中美工從2019年開始連續3年進行地方產學合作，2021年5月開始與轉型城鎮協會聯手串聯起大甲鎮老家生活、野人小築、龜鶴塘、大甲第一市場等20多個店家，一起協助學生走讀體驗，甲中美工科師生深入地方，訪談店家甘苦、在地美食現場品嘗體驗。

林秋萍指出，學生先後完成「綠色忘憂」、「紫金小鎮」2場電輔單車與微笑單車地方走讀活動，美工科師生便開始運用專業課程，將走讀的見聞與攝影紀錄，透過繪畫、藍晒、紙雕燈箱、青花瓷等多元媒材創作；期盼將產學合作走讀時的心動與大甲、外埔、后里地方美好的人文風土定格在作品中。

美工科特色課程專題作品「文創手作旅人茶箱＆茶器組」是由甲中美工科四位團隊教師完成，跨課整合包括林秋萍老師的繪畫、黃嘉男老師的陶藝、黃維靜老師的木作工藝以及高慧娟老師的電繪設計，帶領美三每位學生各自從二年級開始設計製作出一整套作品。

蕭建華表示，甲中美工科以培養學子人文與專業素養為目標，強調的不僅是手作的技巧，還包含了知識、態度、設計思考與行動實踐，美感設計與技能整合文創都是甲中美工科未來發展的重點。

蕭建華強調，新課綱教學模式與策略強調教師宜適切規劃戶外教育、產業實習、服務學習等實地情境學習，以引導學生實際體驗、深化省思與提升視野，而教學需要與生活及在地結合，更需要在地社團與企業的支持與協助；感謝在地產業與社團給予學校的支持，讓美工科特色課程成果展更豐富多元。