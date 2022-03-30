配合防疫，藝閣、陣頭、神轎工作人員皆須接種過3次新冠肺炎疫苗，並發給識別貼紙。（劉秀芬攝）

下營北極殿玄天上帝廟「恭祝北極玄天上帝聖誕萬壽暨平安遶境大典」及文化祭活動，4月1日至5日登場。（劉秀芬攝）

台南下營3月扛大轎的「下營香」遶境，將在4月3、4日登場，配合最新防疫政策，所有藝閣、陣頭、神轎工作人員皆須接種過3次新冠肺炎疫苗，鑽轎腳也改在神轎經過處鋪設黃布，讓民眾把衣服放在黃布上接受上帝爺庇佑，下營區公所今日也遶境路線大清消，希望讓3年1科的宗教盛事順利進行。

下營區北極殿玄天上帝廟舉辦的「下營香」文化祭活動，今年將從4月1日至5日擴大舉行，為恭祝玄天上帝聖誕，每日一早舉辦祈安、納福法會，首2日晚上邀請明華園演出，3、4日232隊陣頭、神轎、藝閣分4路遶境祈福。

上帝廟主委姜金利說，新冠肺炎疫情不斷變化中，加上近日疫情升溫病毒來勢洶洶，要籌辦宗教遶境活動實屬繁雜不易，廟方規畫今年香科活動格外謹慎。

廟方表示，為配合中央流行疫情指揮中心最新規定，陣頭、神轎、藝閣工作人員需接種3劑疫苗方可參加，所有人員需造冊，發給識別貼紙；沿途提供餐點，均以盒碗或密封包裝，以降低染疫風險。

配合不得鑽轎腳政策，廟方體恤民眾心情與期待，改在神轎經過處事先鋪設黃布，讓民眾把衣服放在黃布上，代為接受神明庇佑。

下營區長李宗翰表示，公所今日已經針對本次遶境路線沿途進行環境消毒作業，也將製作防疫看板，配置行動宣傳車，隨遶境隊伍提醒民眾遵守防疫規則。