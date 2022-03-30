2022年清明連續假期自4月2日至4月5日合計4天，以往連假期間高雄市各觀光景點停車位常一位難求，高雄市交通局針對各觀光景點規劃「捷運、輕軌+接駁公車」旅遊路線，遊客只要將車輛停放於轉乘捷運、輕軌站的停車場轉乘，即可搭乘捷運、輕軌快速進出景點；並推出「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」，提供無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎。

高雄市交通局說，連假期間除高雄火車站及高鐵左營站周邊道路將由員警加強交通疏導外，各大觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、佛光山、美濃、旗山等，交通局與觀光局等相關單位共同合作，依交通狀況實施交管措施，以提升行車效率。

觀光景點交通管制部分，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，連假期間每日11~17時管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪(公務用機車、遊客電動機車、旗津居民機車除外)。西子灣(哈瑪星)地區已全日禁止遊覽車進入哈瑪星(公車及有通行證之大客車除外)，遊覽車請停放於哈瑪星旅運接駁中心，遊客可轉搭接駁公車或步行前往哈瑪星。

圖說：遊客只要將車輛停放於轉乘捷運、輕軌站的停車場轉乘，即可搭乘捷運、輕軌快速進出景點。(記者張雅雲翻攝)

交通局針對各觀光景點規劃「捷運、輕軌+接駁公車」旅遊路線，遊客只要將車輛停放於轉乘捷運、輕軌站的停車場轉乘，即可搭乘捷運、輕軌快速進出景點。如前往駁二、棧貳庫旅客可將車輛停放於新光公有停車場，於輕軌軟體園區站(C7)轉乘至輕軌駁二大義站、駁二蓬萊站下車。另輕軌C18鼓山、C19馬卡道以及C20美術館等三站，亦可與台鐵鼓山站及美術館等三站，亦可與台鐵鼓山站及美術館站轉乘。

高雄市推出「MeN Go⁺24•48•72hr暢行方案」，提供無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎。

此外，為因應清明假期掃墓期間交通順暢，各墓區於4月2日至5日共計4日實施交通疏導管制措施，燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館配合上開日期闢駛免費接駁車，相關詳細資訊請至高雄市殯葬管理處清明便民服務網(https://mso3.kcg.gov.tw/tombsday/notice.php#notice-a)查詢。