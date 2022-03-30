嘉義縣長翁章梁（左一）與市府社會處長林家瑋（右一）一同呼籲民眾打開家門，讓愛住進來。（呂妍庭攝）

林欣儒一談到妹妹，忍不住眼眶泛淚，一度哽咽。（呂妍庭攝）

本身是保母的林欣儒，因照顧緊急安置的3個月大嬰兒「妹妹」，與先生王振宇決定申請成為寄養家庭一員，從醫院把插著鼻胃管的妹妹接回家後，林欣儒長達快1個月沒辦法好好睡覺，因妹妹30CC牛奶要喝2小時，還因時常吐奶，讓林欣儒一天要洗5次衣服，4年來陪妹妹走過心臟手術、每周固定的早療復健，如今的妹妹會撒嬌、笑著叫媽媽，林欣儒眼眶泛淚說「很值得」。

嘉義家扶中心今舉辦寄養家庭招募記者會，呼籲嘉義地區民眾打開家門讓愛住進來，成為愛的守門員，考量到折損率、退休潮，嘉義家扶希望以每年增加5戶家庭的頻率持續吸收新血，而會中也特別請到服務長達16年的林金葉及林欣儒來分享心得。

林欣儒說，她本身從事保母工作，受到市府號召而加入緊急安置家庭，得知妹妹早產又狀況特殊，曾一度猶豫，已成年的女兒卻鼓勵她，還說「大家都不要她了，妳再不照顧她，妹妹要怎麼辦？」，心想孩子根本沒有權利選擇自己的父母，最後決定從醫院接回妹妹。

王振宇透露，太太當時只說要帶個寶寶回家，沒想到抱回來的寶寶竟還插著鼻胃管，光30CC牛奶就要餵2小時，一天循環多次，照顧起來並不輕鬆，尤其妹妹因早產，有天先性心臟病，以及發展遲緩的問題，夫妻定時要帶妹妹至台中回診、協助早療復健等。

考量到妹妹原生家庭特殊，市府已申請停止親權獲准，現辦理出養中，在妹妹尚未出養前，會持續由王振宇夫妻照顧，林欣儒更誇妹妹是生命小鬥士，開刀時躺在加護病房，身上插滿管子卻沒哭，非常勇敢。

嘉義地區今年度聘任寄養家庭44戶，10戶在嘉義市，34戶在嘉義縣，共照顧49名兒童及少年，但仍有2名兒童待安置。

嘉義家扶主任沈明彥指出，近幾年來需要安置的寄養兒少大多有發展遲緩、身心障礙、特殊疾病等狀況，且0至3歲嬰幼兒安置需求也提高，已占安置量25％，隨兒少照顧難度提高，陸續面臨寄養家庭的招募困難或折損，為能接住每一個需要幫助的孩子，呼籲附合條件的家庭加入寄養家庭行列。

家扶寄養家庭遲緩兒早療復健