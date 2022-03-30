俄烏停火談判見曙光，隔晚歐美股市抽升，港股兩日漲逾500點後，期指結算日30日再走揚，一度升逾300點，重上兩萬二關口。

恒指開盤漲174點後報22,101點，之後震盪向上，最多升363點，高見22,291點，之後升幅大縮，近11時左右，一度僅升106點，低見22,033點。隨後再度走升，早盤升逾兩百點收盤。恒指上午收報22,180點，升253點或1.15％。

國指升72點或0.96％，報7,585點；科指升12點或0.27％，報4,619點。大盤半日成交789.01億港元。

藍籌整體向上。匯控升1％；友邦升1.8％；中行去年多賺一成二，中午升2.6％；中銀香港稱今年淨息差和淨利息收入穩中有升，中午揚5.1％；騰訊升1.3％；阿里下滑0.4％；中移動為表現最差藍籌，早盤跌0.9％。

快手表示業績好過預期，但傳大陸計劃加大直播行業監管，快手曾升8.3％後，早盤收跌4.8％，成交45億港元。