台南市永康區近年發展快速，台南市政府推動「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」，計畫將永康區6.72公里鐵路進行地下化，25日獲台南市議會同意，市府將提報交通部轉行政院核定，後續由交通部鐵道局辦理綜合規畫作業。

市長黃偉哲表示，這項計畫不僅對永康地區助益甚大，更將帶動周邊區域整體發展。住永康的劉姓民眾說，「終於啊！」他說，永康有四維街、籠埔街及砲校後方的四叉巷3處平交道，因平交道緊鄰紅綠燈，如遇有南下、北上火車同時通行，平交道等上15分鐘也過不了，交通壅塞，且平交道也頻傳事故，鐵路地下化後，這些問題都將將迎刃而解。

交通局指出，「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，為台南鐵路地下化延伸，規畫把永康區內的6.72公里鐵路地下化，依台鐵局未來營運需求改善大橋站及永康站，並於永康砲校創意設計園區內新增1處通勤站（康橋站），施工期預計9年，總經費預估300多億元。

永康區鐵路地下化未來完工後，可消除永康區3處平交道對交通及都市發展的阻隔，均衡永康區軌道沿線兩側區域發展。

目前台南鐵路地下化施工範圍，北起大橋車站南方，南至生產路南方約1.4公里，全長為8.23公里。永康地下化範圍則從大橋車站銜接南鐵一直到鹽水溪橋。

交通局指出，這項計畫經過市議會同意後，南市府後續將提報交通部轉行政院續審，待行政院核定可行性研究後，續由交通部鐵道局辦理綜合規劃作業，綜合規畫核定後，即可辦理後續施工事宜。