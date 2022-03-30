清明節連假自4月2日起至4月5日，新北市衛生局表示，連假首日多數醫院維持周六時段門診，但台大金山分院配合連假調整為休診；連假次日適逢週日，新北市18家（20院區）急救責任醫院門診停診，維持急診24小時正常作業。

連假第3日為兒童節，須注意包括淡水馬偕醫院、台北慈濟醫院等10家醫院門診暫停，耕莘醫院兩院區及恩主公醫院等5家醫院則開放上午部分門診；連假最後一天為清明節，多數醫院休診，但樹林仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、瑞芳礦工醫院、台北醫院及樂生療養院等醫院則仍有提供上午時段部分門診服務，建議民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。詳細就醫資訊可上健保署服務時段查詢網頁（網址https：／／www.nhi.gov.tw／QueryN／Query14.aspx）。

衛生局提醒民眾，連假外出掃墓或出遊要記得防範蚊蟲叮咬，並做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩，保持社交距離及自我健康管理，共同落實防疫工作。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢。