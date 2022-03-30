年底選戰越來越近，各政黨布局也逐漸明朗化。民進黨選對會日前建議徵召江聰淵出戰宜蘭縣長、蔡培慧出戰南投縣長。據悉，民進黨主席、總統蔡英文今(30日)下午將正式宣布由這兩人參選。
民進黨選對會日前開會時，一致同意徵召江聰淵及蔡培慧分別投入宜蘭縣長及南投縣長的選舉，經中執會通過後，民進黨今日下午3時將召開「2022年民主進步黨宜蘭暨南投縣長提名記者會」，確定由這兩人參選。
年底選戰越來越近，各政黨布局也逐漸明朗化。民進黨選對會日前建議徵召江聰淵出戰宜蘭縣長、蔡培慧出戰南投縣長。據悉，民進黨主席、總統蔡英文今(30日)下午將正式宣布由這兩人參選。
民進黨選對會日前開會時，一致同意徵召江聰淵及蔡培慧分別投入宜蘭縣長及南投縣長的選舉，經中執會通過後，民進黨今日下午3時將召開「2022年民主進步黨宜蘭暨南投縣長提名記者會」，確定由這兩人參選。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。