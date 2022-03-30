新北中信特攻籃球隊今天舉辦林韋翰加盟記者會，由總經理張樹人代表替他穿上中信特攻16號球衣，總教練李逸驊和兩名後衛林秉聖、魏嘉豪也蒞臨歡迎新隊友。此外，林韋翰的太太與一雙兒女更特地到場獻花，用行動力挺林韋翰返台打拚的決定。

「我提前結束與CBA青島男籃的合約，選擇在季中這個時間點加入中信特攻，最重要的原因是想好好利用時間陪伴家人。」林韋翰加盟中信特攻後首度公開亮相，除了強調結束兩年多CBA生涯，返台打球是為了家庭外，他也提及許久沒有在台灣球迷面前獻技，很期待能讓寶島球迷見證他更純熟的球季，與西進磨練後更穩健的心態。

林韋翰是台灣第一位在SBL及CBA都創下大三元紀錄的球員，堪稱是當今台灣籃壇頂級控衛，為了隆重迎接他的加盟，中信特攻球團除了總經理張樹人代表替他穿上中信特攻黃色戰袍外，總教練李逸驊和打完中華隊剛剛歸陣的林秉聖及魏嘉豪，也特別蒞臨記者會現場歡迎新成員的加入。

「韋翰是名經驗相當純熟的控球後衛，打進季後賽之後是完全不一樣的氛圍，對於陣容年輕的中信特攻而言，韋翰這個時間點加入我們球隊，有很大的加分效果。」總教練李逸驊分析林韋翰加入後，中信特攻後場更是人才濟濟，「我一再強調控球後衛是場上的教練，擁有不同風格的後衛在陣中，能夠讓球隊在季後賽階段打法更加靈活多變。」

目前已經加入中信特攻練球超過一周，林韋翰自認還在調整身體至最佳狀態，期待能盡快融入到球隊當中。至於隊友林秉聖和魏嘉豪，也都表示很期待能和他一起打拚備戰即將到來的季後賽，「之前我在輔大打球，就因緣際會與韋翰哥一起訓練過，他是名很認真的學長，我也很希望能從他身上學到更多傳球視野與處理球的經驗。」魏嘉豪說。

中信特攻在清明連假將展開客場踢館之旅，4月2日客場出戰桃園雲豹，4日則作客台啤英熊。總教練李逸驊表示，這幾天練球會再積極觀察林韋翰體能恢復情形，只要整體狀態調整得宜，球迷相當有機會在近期見證林韋翰的T1處女秀。