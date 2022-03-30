國發會今天公布2050淨零排放規劃，提及2050年時再生能源將占比至6成至7成之間，但有環團認為，檢視國際能源署（IEA）淨零路徑規劃，再生能源佔比達88％，但會有人認為再生能源恐怕會造成供電不穩，因此就要搭配儲能、氫能及需求面管理等措施。

據統計，我國絕大多數的排碳來自能源部門，因此若要邁向2050淨零碳放，電力排碳勢必為重中之重，依國發會今天公布2050年淨零碳排路徑圖指出，2050年時電力占比中再生能源占比要達60％至70％、氫氣占9％至12％、火力加上CCUS（碳捕集、利用與封存）、抽蓄水力達1％。

台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯說，此次路徑圖提及如禁售燃油車時程、綠建築要求外，更提及2030年前9000億元的投資等，「值得肯定」。

趙家緯指出，雖然有提出到2050前的目標，但仍未看到階段性的減碳目標，此外，如IEA所提若要達到淨零碳排則水泥、鋼鐵、石化等需要削減其產量，「但此次的路徑中並未看到」；至於外界憂心再生能源占比6成恐導致供電不穩，他說，就要搭配儲能、氫能及需求面管理等措施。

淨零路徑圖中部分的能源占比為燃燒氫能、火力加裝CCUS設備等，趙家緯認為，進口氫能是國際最不建議使用的方式，而國際上多數加裝CCUS設備多為在鋼鐵、石化業上加裝，因此仍應大力推動再生能源才能降低氫能及火力的使。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，路俓圖中許多將仰櫃未來的CCUS技術，但如果要碳捕捉的話那有預定場址嗎？CCUS應該是最後的選項，此外，如日本的淨零排碳路徑提及部分高排碳產業應退場，但近年工廠越蓋越多，石化、鋼鐵、水泥等高排碳產業是否也要退場呢？

林彥廷指出，淨零碳排在過程中不應該遺落任何一個人，因此政府勢必要在公正轉型上做更多的努力。