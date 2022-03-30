寫真偶像出身的日籍女星大久保麻梨子，來台發展多年，愛情也在台灣開花結果，2016年甜嫁台籍老公Jerry，且在2020年獲得永久居留證，而大久保麻梨子如今除了持續演藝工作外，也經營個人YouTube頻道，昨她上傳給老公慶生的新片，請老公分享30歲時期印象深刻的事情，Jerry驚吐曾到日本出差被黑道軟禁，驚悚過程讓眾人不禁嚇傻。

大久保麻梨子昨天(3/29)上傳YT新片，內容是幫老公Jerry過40歲生日，也請他聊一下30幾歲在日本工作時期遇到的大小事，Jerry驚吐過去從事光碟業，曾被黑道綁架，原因是工廠不慎將客戶的底片報廢，被對方求償，但後來中間廠商卻告訴他，已經跟客戶處理好了，只是希望他能代表工廠飛一趟日本，親自跟對方道個歉，Jerry心想就當出差順便旅遊，於是就帶著出遊的心情出發了，沒想到「到了就被關起來了」。

Jerry一到達日本，隨即被黑道客戶抓住，他們甚至搶走他的護照，然後拉上關押處的鐵捲門，接著逼Jerry簽署賠償協議，但他都沒有動作，就這樣被軟禁長達15個小時，還好此事有其他人知情，最後在台灣主管跟中間廠商的協調下，黑道放了他，才結束這場驚魂記。

影片中，Jerry也分享了台、日職場文化的差異，例如在台灣應酬喝酒要喝出一個「量」，日本方面則是雖然喝不多但時間總是拖得很長，還有續攤到第三攤的特殊習慣，最後得吃個拉麵結尾，Jerry自己則是在了解台日職場文化後，靠著靈活運用而與日本社長拉近關係，老婆大久保麻梨子也不禁佩服，說Jerry應該讓身旁的部下都嚇壞了吧。