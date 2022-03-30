「鏡電視」申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長爭議，立法院今邀集NCC主委陳耀祥及學者專家召開公聽會。立委陳椒華表示，鏡電視欺騙NCC取得執照，違背承諾跟保留許可廢止權事項，難道不用撤照？請NCC主委陳耀祥不要再護航鏡電視。他強調，鏡電視執照審查黑影幢幢，有還原真相的必要，她將提案要求立院交通委員會成立調閱小組，讓真相呈現面前。

鏡電視爭議延燒，朝野再對NCC提出質疑，除了鏡電視補件超過30次，一補再補，補到過為止，有護航疑慮之外，鏡電視每月支付150萬元顧問費給裴偉所擔任的停雲顧問公司，但該公司根本是間空屋，現場沒人辦公，質疑NCC審理鏡電視執照過程黑影幢幢，因NCC拒絕提供與鏡電視公文往返紀錄，將提案要求成立調閱小組。對此，在野國民黨、民眾黨團口徑一致贊同。

對此，立法院交通委員會今召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會。

與會的立委陳椒華表示，NCC審查鏡電視執照爆發內幕，引發各界關心，也對陳耀祥提出質疑，認為有護航的嫌疑。然而，這段時間為詳細了解NCC處理鏡電視執照，於1月19日舉行的第999次委員會議過程，共發了2次公文向NCC索取鏡電視遭檢舉紀錄、NCC與鏡電視公文往返紀錄及會議紀錄，卻都被拒絕提供，相當離譜。

陳椒華說，過去NCC審理電視台執照，業者補件次數大都在10次上下，這次鏡電視在陳耀祥的護航下，補件超過30次，一補再補，補到過為止，簡直是護航。問題是，在設立處分當中，NCC對鏡電視明明提出保留廢止權條件，規定鏡電視要落實編輯室公約，不受黨政商及股東、經營團隊的不當干預，也要求不得與其他公司人力共用。

但陳椒華說，這些要求，都是維持新聞台自主的最起碼要求，結果當鏡電視傳出與敬《鏡週刊》人事分割不清，週刊管理階層介入電視管理，且NCC在今年初也接獲檢舉，直指裴偉在鏡電視擔任顧問並領取高額報酬，NCC卻只請鏡電視說明，沒有進一步調查，完全採信鏡電視所稱裴偉沒在電視擔任顧問也沒領薪資的說法。

陳椒華強調，經調查發現，鏡電視這種說法是欺騙NCC，理由就在於裴偉擔任鏡電視董事長的時候，也跟自己經營的管理公司簽訂顧問契約，每月150萬的顧問費都是付給裴偉的。況且，該管理顧問公司是藏身一般民宅的空房子，這些事實非常容易調查，NCC卻不調查，直接採信鏡電視的公文說明，這同樣非常離譜。

陳椒華強調，鏡電視欺騙NCC取得執照，違背承諾跟保留許可廢止權事項，難道不用撤照嗎？請陳耀祥不要再護航鏡電視。她說，鏡電視執照審查黑影幢幢，她認為有還原真相的必要，將在交通委員會正式提案，要求交通委員會應該針對本案成立調閱小組，讓真相呈現在國人面前。

面對諸多質疑，陳耀祥回應，相關指教都接到了，但NCC都有依法處理，而鏡電視的案子還在進行中，目前已經進行相關行政程序調查。最重要的是，很多董監事的變更，有些已送進來NCC，有些還沒送進來，未來都會依法調查，並依法行政，透過透明方式讓外界了解處理過程。

陳耀祥說，NCC是獨立監理機關，很多行政程序涉及合議制，目前無法說明，但會謹守各界期待，落實依法行政、獨立監理的角色。