Aesop ＆ Rick Owens 斯多葛芳香蠟燭情境圖。（Aesop提供）

Aesop ＆ Rick Owens 旅行組情境圖。（Aesop提供）

頂級美妝Aesop攜手設計師Rick Owens以獨特的形式及香水作品，展現在限定產品系列，其中包含芳香蠟燭和旅行組、針織設計棉套、精心調製的斯多葛淡香水，以及隨附的陶瓷擴香珠串。

長期以來，Aesop 及 Rick Owens 對彼此的出眾獨特設計相互表示欽佩；Rick Owens是Aesop秀髮及身體保養產品的多年忠實愛用者。他表示：「我不確定是因為Aesop的研發煉金術使產品配方令我的身體著迷，還是因為品牌整體的安靜質感打動了我的理性頭腦；但對我而言，Aesop 乳霜代表了一種舒緩靜心的情緒，我希望在居家與旅行生活中，永遠都有它的陪伴。」這次精心推出的旅行組及其收藏的配方，便實現了這一願望。

該組包含 Owens 個人最喜愛的產品，包括芫荽籽身體潔膚露、堅毅辛香身體乳霜、經典洗髮露、經典潤髮乳。

與調香師 Barnabé Fillion 合作研發的「斯多葛淡香水」，採用了黑胡椒和芫荽籽，作為對 Rick Owens 顛覆性作品之致敬；而乳香、木質 調香調，使人聯想起 Aesop 的靜心美學。附上以編織蠟繩串成的 10 顆陶瓷擴香珠，適合注入斯多葛淡香水；與直接使用於肌膚上相比，陶瓷擴香珠可延長香氣的持久度，這個概念最初由 Rick Owens 提出，他希望創造一 種「令人安心的護身符」感受。

無論是佩戴在手腕上，或放置於床頭或旅行包中，皆可以帶來美好的儀式感，拉近香水與使用者之間的親密關係。

除此之外，這次合作對物件美學的探索，一直延續到旅行組的針織棉套包裝。由經過認證的 有機棉製成，可作為腕帶或頭巾，搭配品牌聯名羅紋緞帶，這也是Rick Owens服裝設計的另一個招牌特色。 除了旅行組，斯多葛芳香蠟燭提供3種尺寸選擇，因應不同場合使用。