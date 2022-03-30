「鏡電視」申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長爭議，立法院今邀集NCC主委陳耀祥及學者專家召開公聽會，與會者大多對NCC提出質疑。對此，陳耀祥回應，相關指教都接到了，NCC都有依法處理。

鏡電視爭議延燒，朝野日前再對NCC提出質疑，除了鏡電視補件超過30次，一補再補，補到過為止，有護航疑慮之外，鏡電視每月支付150萬元顧問費給裴偉所擔任的停雲顧問公司，但該公司根本是間空屋，現場沒人辦公，質疑NCC審理鏡電視執照過程黑影幢幢，因NCC拒絕提供與鏡電視公文往返紀錄，將提案要求成立調閱小組。對此，在野國民黨、民眾黨團口徑一致贊同。

對此，立法院交通委員會今召開「近年多起新聞台爭議風波談國家通訊傳播委員會審照制度如何維護媒體自由與受眾權益」公聽會。

會中，台大經濟系教授鄭秀玲表示，鏡電視為取得執照，先找了李永豐等藝文人士包裝，說要弄民間公視，結果執照拿到就不斷換董監事，這跟高中生考大學，先找高手面試，考上後再換人念書，可以這樣嗎？這是以詐騙作弊手段取得執照。

立委陳椒華表示，鏡電視欺騙NCC取得執照，違背承諾跟保留許可廢止權事項，難道不用撤照？請NCC主委陳耀祥不要再護航鏡電視。他強調，鏡電視執照審查黑影幢幢，有還原真相的必要，她將提案要求立院交通委員會成立調閱小組，讓真相呈現面前。

民眾黨立委蔡壁如表示，鏡電視股東與董事綠油油一片，全是《鏡週刊》社長裴偉影子，如此明顯政商媒利益結構，NCC為何不查？如果查了，為何還核照？NCC要維護充滿邪惡的政商媒關係，這是台灣民主的悲歌，呼籲蔡英文總統讓黨政軍退出媒體。

國民黨立委賴士葆表示，陳耀祥當初怎麼打壓中天關台，如今卻仰賴蔡英文鼻息，想盡辦法讓鏡電視上架，只因英系要這個電視台，NCC已成現代媒體東廠，「大家要記住，破壞新聞自由的最大劊子手叫陳耀祥，向政治力屈服的叫陳耀祥，shame on(太無恥了)陳耀祥。」呼籲NCC委員集體請辭，向陳耀祥抗議。

國民黨立委傅崐萁表示，52台出缺後，陳耀祥不斷約系統業者喝咖啡，手直接伸進媒體；而TVBS更換董事長NCC卡關1年半，鏡電視核准2個月卻已更換第5位董事長，且鏡電視的錢早就燒完，資金已是負數，財務是否五鬼搬運，NCC完全不去了解，NCC到底是鏡電視顧問還是下屬單位，才能讓鏡電視如此赤裸裸演出宮廷鬥爭，「陳耀祥先生你功在黨國，墓誌銘已經幫你想好了。」

政治大學法律系副教授廖元豪表示，獨立機關之所以不獨立，有時是上面的政治勢力不讓它獨立，造成NCC委員會活得很辛苦。

世新大學傳播學院前院長彭懷恩也說，就公共政策來說，NCC就叫做「被俘虜的機關」，主體性與獨立性，嚴格來說並不太存在。

面對諸多質疑，陳耀祥回應，相關指教都接到了，但NCC都有依法處理，而鏡電視的案子還在進行中，目前已經進行相關行政程序調查。最重要的是，很多董監事的變更，有些已送進來NCC，有些還沒送進來，未來都會依法調查，並依法行政，透過透明方式讓外界了解處理過程。

陳耀祥說，NCC是獨立監理機關，很多行政程序涉及合議制，目前無法說明，但會謹守各界期待，落實依法行政、獨立監理的角色。