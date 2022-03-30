基隆市疫情嚴峻，30日上午中央流行指揮中心醫療應變組副組長王必勝，才到市政府開防疫會議，中午傳出指揮官陳時中將到基隆視察，下午基隆市府發言人沈詠珮說明，市長2次打電話邀請，希望陳時中到基隆指導與打氣。

沈詠珮表示，基隆新冠疫情初起時，市長林右昌在第一時間致電給部長陳時中，也請王必勝全力協助基隆市的防疫工作，四天來王必勝都來跟市府團隊開會並指導相關防疫工作。

沈詠珮持續說，30日上午，林市長也再次致電陳部長，邀請部長前來基隆，一來指導相關防疫工作，二來給同仁加油打氣，第三也讓中央地方更緊密的加強合作，並提供地方更多資源。

沈詠珮強調，目前基隆市防疫工作喔有兩件重要的事情，第一切斷傳播練、第二就是追溯感染原，目前的工作都按照中央疫情指揮中心的建議在推動。

沈詠珮補充，社區篩檢站在防疫更是重中之中，林市長也有跟陳部長報告，邀請陳部長給大家加油打氣，陳部長也允諾，將在今天下午4時，加入市府防疫團隊的會議，加強中央地方合作，完成防疫任務。