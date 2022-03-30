桃園市110學年度國中技藝教育競賽23日登場，有鑑於新冠肺炎疫情延燒，醫護人員站在第一線守護民眾健康，今年特別新增「醫護職群」競賽主題，由新生醫專辦理醫護職群技藝教育班，鼓勵學生從國中起就能扎根培養醫護知能，其中唯一男生參賽者龍潭國中洪世杰，對於基本護理、基礎急救與婦兒保健等都很拿手。

新生醫專護理科主任蔡琇文說，今年醫護職群技職教育班有龍岡、仁和、龍潭、石門、羅浮高中國中部共56名學生參加，課程包含護理、視光、口腔衛生相關知識，而男生在急診、精神科、手術室等臨床照護及搬運病患有相對優勢，近年就讀護理科的男生有越來越多趨勢。

參加首屆國中技藝競賽醫護職群參賽者有7人，比賽項目為生命徵象測量及頭、肩部三角巾包紮。唯一男生參賽者洪世杰說，因為罹患唇顎裂，小時候頻繁出入醫院，期間受到護理師溫柔照護留立志自己也要當護理師。他說，希望打破性別刻板印象學習細心照護病人，在模擬病患受傷包紮時透過不斷練習包得很漂亮，很有成就感。

桃園市教育局說，今年度國中技藝教育競賽23日起至4月8日止，共9職群20組學生996人參賽，為激勵有心朝向技職體系發展的學生並培養技職選手，今年也首度頒發前3名獎勵金，第1名2萬元、第2名1萬2千元、第3名1萬元。