absolution極致淨化亮采面膜 50ml，1200元。（10／10 HOPE 提供）

absolution極致淨化亮采面膜，天然的色彩源自享有超級食物美譽的關鍵成分「螺旋藻」。（10／10 HOPE 提供）

法國人文有機保養 absolution，善於使用天然或野生植物萃取原料，加上礦物質維他命，打造市面唯一針對「肌膚情緒」進行設計的有機保養品，同時兼具美學與環保意識的理念，體現關注「肌膚情緒」的品牌核心，absolution 認為每一個人、每一天的生活都 面對不同的環境挑戰與肌膚問題，所需要的營養配方、保養程序也不盡相同。

absolution 面膜系列即是針對現代都會生活型態量身打造的保養處方，全系列包含瞬效補水的晶透水潤保濕面膜、深度滋養的抗老修護保濕面膜，以及3 月上市「喚醒肌膚活力的極致淨化亮采面膜」。

面膜系列使用步驟，品牌建議，在臉部清潔之後，使用兼具物理性與化學性去角質 成分的 absolution 淨白臉部去角質霜溫和代謝老廢角質、暢通後續保養品吸收通道， 接續依照當日肌膚情緒選擇一款面膜薄敷 10 分鐘，而後以清水搭配使用 absolution 天然潔膚蒟蒻溫和潔淨肌膚。