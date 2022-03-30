「台積電慈善基金會」董事長張淑芬（左）訪雲林，各界關注台積電是否在雲林設廠。（張朝欣攝）

「台積電慈善基金會」董事長張淑芬，30日到雲林縣參加「台積電愛在雲林」成果發表會，張淑芬強調只談慈善公益，不過雲林各界更關心台積電是否在雲林設廠，產業人士認為，未來綠電使用比率，將是台積電持續發展國際市場的重要關鍵，雲林近年來不斷發展綠能，台積電有可能在雲林規畫綠電相關廠區。

「台積電慈善基金會」近年來在雲林贊助推動慈善、教育相關計畫，以「孝道推廣、保育環境、照護獨老、培力偏鄉」為4大主題，30日雲林縣長張麗善對張淑芬表達感謝之意，同時期盼日後持續密切合作，創造更多就業機會，讓雲林子弟能留在家鄉，成家立業照顧長輩。

地方產業人士認為，台積電去年宣布晶圓廠將進駐高雄楠梓產業園區，不僅帶動高雄半導體產業發展，更立竿見影讓周邊房地產水漲高。雲林縣因缺乏就業機會，人口不斷流失，一直期盼引進科技產業，因此雲林縣政府對於此次張淑芬來訪非常重視，希望能得到「護國神山」加持，加速雲林發展。

產業人士指出，雲林離島工業區新興區，前年4月由光電公司投資太陽能發電，總面積226公頃，裝置容量約270MW，預計今年底全面供電，打造全台規模最大的單一太陽能案場。據傳，台積電對此區的綠電極感興趣。

產業人士分析，蘋果科技公司是國際再生能源倡議組織RE100會員，台積電身為蘋果公司供應廠商，須配合蘋果公司使用再生能源的理念，因此收購綠電勢在必行。台積電除了可能向雲林光電公司購買綠電，甚至會買下光電公司，這對雲林未來發展科技產業而言，是重大的象徵性意義。