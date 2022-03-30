國發會今天公佈的「台灣 2050 淨零排放路徑及策略」，訂出 2040 年達成新售小客車與機車全面電動化，台灣智慧移動產業協會(SMAT)理事長王健全表示，應對電動機車與電動汽車訂定不同的階段性目標，如將 2030 年電動機車市售比拉高為 50％，以電動機車市佔率每年皆翻倍成長，未來8年市售比每年增加 4.3個百分點即可。

針對國發會今天公佈的「台灣 2050 淨零排放路徑及策略」，政府提出更明確的「運具電動化」推動時程，要在 2040 年達成新售小客車與機車全面電動化。王健全表示，感謝政府肯定電動運具對淨零排放的貢獻，也讓電動車輛產業更瞭解政府的施政方向，吃下定心丸，接下來將會積極投入電動車輛相關領域，與世界接軌。

王健全說，由於蔡總統曾說，台灣 2050 淨零排放路徑及策略不是提供標準答案，而是拋出淨零轉型的對話基礎，啟動下一個階段的社會對話。因此王健全也呼籲，國產電動機車的發展已經非常成熟，政府應對電動機車與電動汽車訂定不同的階段性目標，將 2030 年電動機車市售比拉高為 50％，這具備三大指標意義。

根據SMAT試算，第一、用這項目標換算，台灣的電動機車總數將在 2024 年突破 100 萬台，成為全世界的電動機車王國；第二、更貼近國際能源總署(IEA)建議的「2030年新售車輛60％為電動車」，與國際接軌；第三、2019 年之前，台灣的電動機車市佔率每年皆翻倍成長，而未來八年的電動機車市售比只要每年增加 4.3個百分點，就能達成 50％，是非常務實的階段性目標。