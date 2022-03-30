高雄市長陳其邁去年3月來到那瑪夏區，當時耆老請求遷建卡那卡那富族祭儀場。考慮施工問題，新建的祭場方向朝向聖山，取其面對祖先的意義。高市府原民會說，市府撥款近630萬元新建祭場，建材取自於當地，在完工後將舉辦祭典，感謝祖靈。

高雄市原民會副主委陳幸雄、市議員陳幸富等人3月29日到卡那卡那富族祭儀場視察。此祭儀場又稱男子集會所，因為卡那卡那富族是父系社會，祭儀活動只能由男子代表，主持「米貢祭」與「河祭」等，由各家族男性代表獻上年糕、魚、肉與酒等祭品，舉行狩獵戰功、祭拜、祈福等儀式。

目前，此祭儀場已經在動工新建，預計今年5月下旬完工，陳幸雄表示，希望透過祭壇重建，可以讓瀕危的卡那卡那富族的語言、文化重新發揚，傳承給下一代。待此祭儀場完工後，也會擇日舉行祭典，邀請當地耆老祝福。根據原民會的資料，高雄區登記的卡那卡那富族人數目前只有319人。

原住民市議員陳幸富說，感謝陳其邁撥款幫助卡那卡那富族新建祭儀場，讓其方位對向聖山，目前主結構已經接近完成，希望藉此能發揚原民文化。