台北市勞動局長陳信瑜被爆料，2月於工會茶會力挺北市副市長黃珊珊的言論，疑似替黃助選。北市政風處調查報告出爐，建議參照「台北市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表」有關 「言行不檢，有損機關或他人聲譽，情節較重者」規定，予以記過一次。

根據政風處調查結論指出，「尚查無陳信瑜涉犯貪瀆、政府採購法或刑法有關規定之事證」、「尚查無陳局長構成公職人員選舉罷免法之行求、期約賄選之要件」。

報告說，經查陳信瑜係屬政務人員，尚非中立法之適(準)用對 象；另茶會亦非上開規約規範之「選舉活動」，惟 陳信瑜於茶會活動出現不當發言，易讓外界對於本府行政中立產生質疑。

報告指出，陳信瑜之言行堪認有違公務員服務法相關規定之虞，陳信瑜以身分主持機關所舉辦之正式座談 會，其言行有違公務員服務法第5條有關公務員「應 謹慎勤勉」之保持品位義務規定。

報告提及，陳信瑜身為機關首長，未謹慎審酌所辦業務活動時間、場合，未充分慮及個人職務角色立場，冒然就部分工會所陳業務補助案遭遇問題，以顯非適切，且易令人誤認標案辦理過程可藉事前關說偏袒；以及倘寄望日後獲取相對有利之補助案審議結果，則應於今年底市長選舉過程，支持黃副市長等言行，恐遭致他人有期約賄選疑慮之聯想。

報告寫道「凡此，皆與本府向所標舉的正直誠信、公 開透明施政形象有違，並造成社會輿論訾議，嚴重影響 機關形象，顯涉有違失。 」

政風處最後建議依公務員服務法第 5 條 及同法第 22 條前段規定，並參照「台北市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表」第 6 點第 2 款有關 「言行不檢，有損機關或他人聲譽，情節較重者」規定予以記過一次之處分，於其人事資料註記劣蹟，以示本府堅守行政中立之立場。