辣椒(4946)2021年第四季透過轉投資股往金來推出擬真股票交易手遊《股神》，雖然營收貢獻度不高，不過，在操作股票方面，董事長鄧潤澤眼光精準毒辣，可以在碩辣椒減資8成前一年大舉處分持股，讓母公司辣椒規避潛在損失，方舟在會計師出具無保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段落之查核報告前三個月內，出脫自己認購的私募股票大賺一到兩倍，可稱做一代股神，作為公司自己遊戲的代言人，當之無愧。

碩辣椒2019年掛牌以來，連年虧損，每股淨值從2019年底8.02元掉到上周剩下2.24元。不過，辣椒早在2019年時候，就已經公告放棄碩辣椒增資案及宣布降低碩辣椒持股，而在2021年更是大舉處分持股，雖然在12月中下旬不小心出現115萬元處分損失，但無礙於全年大賺1億元獲利，為辣椒帶來不少現金收入，暫時解除帳上現金快燒光的壓力。

碩辣椒則在辣椒幾乎快清光時候，在上周董事會宣布辦理減資彌補虧損，一口氣減資8成，終於完成三家辣椒軍團一定要虧損減資的最後一塊拼圖。

另一家子公司方舟昨天公布財報，去年才完成9成減資重新交易，立刻就給投資人來個震撼教育。因去年每股虧損3.05元，累積虧損達實收資本額二分之一，被簽證會計師出具無保留意見加繼續經營有關之重大不確定性段落之查核報告，但方舟2018年底每股淨值就剩下1.52元，2019年每股淨值負0.48元，去年上半年每股淨值-2.61元，會計師忍受那麼多年，到現在才出具無保留意見，會計師可說是忍功了得。

在方舟2021年私募計畫中，又出現神操作，去年1000張私募在12月21日每股訂在6.8元，鄧潤澤花了680萬元全數吃下，今年1月股價一度飆到27.85元，隨即出脫110張，2月股價在13到18元區間打轉，再出脫150張，3月雖然低迷一些，但還有10到13元，在財報及簽證會計師報告出來前，又出手200張，這460張估計私募本錢都已經拿回來，剩下的都是賺的，董事長投資眼光就像公司名字一樣，「辣」度破表。

轉投資永遠不嫌少，辣椒去年又轉投資一家公司股往金來，背後的股東結構真的很堅強，可在股海呼風喚雨，並弄了一個《股神》APP，只是欠缺代言人吸睛，但如果董事長願意親身代言，讓股民可以花錢去看他的投資組合，以他的操作績效，真的不需要請代言人，放眼當今股海，又有誰能比股神老董更神？