台灣房屋集團統計2022年台北市實價登錄逾億元的豪宅交易，截至目前為止，共有12筆億元豪宅交易，總金額約24億元，當中就有7筆是無貸款買進，佔整體近6成左右；其中睽違近兩年才出現交易的「潤泰敦品」，1月成交9樓戶，總價1億2388萬元、每坪141.5萬元，創下該社區單價新高紀錄，特別的是，該社區屋齡已22年，新買家是同社區的13樓原住戶，再次加碼買進。1月最新揭露的豪宅還有「和平大苑」27樓戶，成交2億1556萬元、每坪173.33萬元；「華固敦品」6樓戶，1億935萬元、每坪190.5萬元，這兩筆的自然人買家都是採無貸款買進。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2022年台灣高資產客群財富報告指出，逾九成的高資產族在去年財富持續增加，反映市場資金充沛，因此信用貸款管制對於有實力不貸款，直接現金購屋的豪客影響不大；且目前政府查稅主要針對多屋族房東出租無報稅，而多數富豪的加碼掃樓不是為子女家人置產，就是作為度假屋規劃，鮮少有出租事實，因此目前幾項打房手段，對豪宅屋主而言，買氣意願影響並不大。

今年交易12筆中，「潤泰敦品」、「維也納藝術廣場」、「信義謙華」的3筆交易，都是由同社區住戶加碼買進，顯示這些住戶對社區情有獨鍾，遇到鄰居有意出售，不惜砸重金再度進場。

張旭嵐表示，「潤泰敦品」雖然屋齡已有22年，因位於敦化北路155巷弄內，屬於敦化民生一帶的精華地段，且基地面積達1461坪，是純住宅，環境清幽，因此社區住戶大多惜售，總戶數71戶，從實價揭露以來，至今僅9筆交易，平均成交單價約130萬元，當初規劃大樓與別墅兩種產品類型，許多政商名流都是住戶，鄰近民生國小、介壽國中、小巨蛋、民生公園等，機能條件有相當水準。

第一建經研究中心副理張菱育表示，市場上屢屢出現高總價豪宅不貸款的案例，主要是央行近年頻頻釋出選擇性信用管制措施，限制法人及高價住宅的貸款成數。在2020年底時，央行針對法人購屋貸款設限，最高成數6成、自然人購置高價住宅最高6成，且無寬限期，如今幾經政策加碼，法人及自然人購置高價住宅貸款，已雙雙降至4成，也無寬限期，未來還會面對央行升息的不穩定變數，對於富豪來說，還不如不貸款置產，不僅可避免升息造成還款金額增加，還可減少貸款送件的行政流程，省時又省事，未來若要企業融資，也還保有靈活運用的彈性。