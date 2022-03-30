「金曲歌王」曹格（Gary）日前在臉書直接點名「綜藝大姊大」藍心湄，要她「可以不要帶我老婆出去人是（認識）男人嗎？」隨後又刪文，而事隔一夜後，曹格妻子吳速玲終於打破沉默，她稍早在臉書有感而發：「人生沒有過不去的事 最終只是個過程」。

曹格月初才爆出在餐廳與隔壁包廂客人發生口角，未料，曹格近日則在臉書狂發文，他還直接點名「綜藝大姊大」藍心湄，要她「可以不要帶我老婆出去人是（認識）男人嗎？」不過曹格隨後又刪文，妻子吳速玲始終都對丈夫爆發的新聞事件都保持低調，而藍心湄則是透過媒體建議曹格：「夫妻吵架很正常」，但要兩人好好聊一聊。

不過吳速玲稍早則在臉書有感而發：「人生中很多事情，遇到了才知道，真的沒有所謂的～早知道，以前我總會委屈自己去接受...現在看清楚了還是要去面對，面對了～我又要怎麼修復我傷，只能告訴自己會好的...」。

吳速玲進一步說：「面對傷痛是個課題，尤其內心的恐懼，恐懼感會讓我覺得無助害怕，它存在我內心深處，它就我現在面臨的課題」，吳速玲接著正能量鼓勵自己：「人生沒有過不去的事，最終只是個過程...」，並向網友喊話要一起加油，期待開心、自在的自己能趕快回來。