陸委會主委邱太三日前拋出兩岸應「互相承認主權」，並稱若「維護中華民國主權」不算台獨，會是兩岸協商較好條件。對此，國安會前秘書長蘇起表示，邱的說法效果不是很好，也沒有太大涵義，因為大家對民進黨講「中華民國」的誠意是很懷疑的，例如民進黨此前將中華民國歷史定義為72年。
蘇起30日出席台北論壇舉辦的「台灣安全講座」，會後受訪表示，兩岸之間要有一些模糊空間，才有迴旋的餘地。把這些空間都抹煞掉的話，台灣的不安全感會越來越增加。
蘇起說，兩岸的困局不是芝麻開門，喊了就有用。後面需要很多互信，不是丟個中華民國就能團結台灣內部、能跟大陸談判，邱太三的說法完全不切實際。
蘇起表示，台灣目前很明顯正在朝這個方向（指兩國論）前進，只是「那層皮還沒撕下來」，蔡英文總統去年國慶演說的「互不隸屬」言論就已經很清楚了。
蘇起認為，兩岸還是要培養互信，不要說不該說的話、做不該做的事，但他對兩岸目前的發展是越來越悲觀。
對於聯電榮譽董事長曹興誠點名批評他的九二共識，並稱保衛中華民國需要兩國論。蘇起回應稱，如果兩國論能保護台灣，應該由台灣相信兩國論的人自己出來講，不該讓一個外國人、政治素人來說。
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