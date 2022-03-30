台鋼集團3月2日由會長謝裕民與中職會長蔡其昌代表中職簽訂意向書，宣示將組隊進軍中華職棒，這也讓中華職棒自2008年後，重返6隊規模榮景。台鋼集團確定未來職棒隊名就叫「台鋼雄鷹」、主場選定落腳高雄澄清湖球場，台鋼30日宣布，總經理（暨領隊）由中職軒推部主任劉東洋接任，本周將向聯盟遞交經營企劃書。

台鋼集團指出，職棒球團的運營在各階段都有不同的目標與挑戰，目前台鋼雄鷹處於籌備階段，特別需要熟悉聯盟運作與國際合作的能量，因此特別力邀在聯盟任職服務超過15年的宣推部主任劉東洋接任總經理乙職。

畢業於日本大阪關西大學新聞研究所的劉東洋從中華職棒基層出身，與日本職棒界互動交流密切，推動台日間國際賽事交流，曾擔任過《職業棒球雜誌》主編、聯盟國際組組長、日本職棒球評等工作，一路到聯盟宣推部主任，超過15年在聯盟服務的專業資歷，相信可以協助台鋼雄鷹盡速完成球團相關部門的籌組。

台鋼集團也特別感謝中華職棒聯盟蔡其昌會長割愛，願意讓聯盟優秀的資深主管至台鋼雄鷹任職協助。台鋼集團特別感謝蔡英文總統在3月25日接見職棒冠軍中信兄弟隊時，給予職棒第六隊台鋼雄鷹的期許與鼓勵，台鋼雄鷹如能通過聯盟常務理事會的審核，必將秉持使命感，偕同其它球團共同構築台灣的職棒運動文化，推動職棒真正產業化。