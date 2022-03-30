因小S在節目《小姐不熙娣》中談到姊姊大S和具俊曄重新搭上線的預告，引來前姊夫汪小菲今(30日)上午在微博怒嗆：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」，又掀起軒然大波。而該集節目昨已完整播出，稍早節目組放出小S聊具俊曄片段，除了還原大S和她坦白有新男友經過，對於外界傳言具俊曄為了大S20年未交女友，小S也親自給了解答。

小S在昨播出的《小姐不熙娣》分享，姊姊大S某天突然坦承自己交了新男友，而且不是台灣人，小S第一時間不信，認為姊姊現在幾乎都不出家門，怎麼可能有新對象？猜了一大圈不是台灣人的可疑對象後，最後拋出一句話：「不會是他（具俊曄）吧」，大S才點點頭，眾人好奇小S丟出的名單有誰？小S此時秒說：「當然不能跟你們講啊！」

關於具俊曄單身20年傳聞，小S脫口爆料新姊夫其實在這期間交過1個女友。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

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小S直言，第一時間自己比姊姊更興奮，甚至激動落淚，大S透露他們真的是靠一通電話重啟聯繫，後來靠著視訊談出感情，「男生（具俊曄）說此刻才發現，原來她（大S）在他心裡一直有個很深的位置」，派翠克這時則說這陣子看了當年21歲的小S在節目上幫姊姊抱不平的片段，覺得她很了不起，小S點頭回應因為自己是一路看大S和具俊曄從相戀到被迫分手過程的人，「我跟我姊都是那種就是喜歡就會說『帥！愛你！』什麼的，所以我姊當時就被很多人說倒貼，最後又被經紀公司惡狠狠拆散」。

話鋒一轉，小S說但沒想到具俊曄後來沒有結婚，「20年來他只交過一個，但很短暫」，接著發現自己說得太多，小S秒封口說：「不要說太多他們的私事」，其他來賓則笑：「妳剛剛講的全是私事」，網友也回：「好期待看到大S和姊夫的專訪」、「感覺有股神秘力量在小S背後喊著：『徐~熙~娣！妳有完沒完！』」、「汪小菲對於她這一番話的生氣完全可以理解。不管怎麼樣大汪兩人走過10年婚姻還有孩子，而且剛剛離婚不久」、「信息量巨大⋯⋯講了一連串不是台灣人的人」。

小S在視訊中大開具俊曄玩笑。（圖／翻攝自MyVideo影音隨看 Youtube）

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而黃豪平後來問，具俊曄到底是如何在電話中求婚？小S說因為姊姊和姊夫兩人已經愛到在電話裡太想見到對方，所以具俊曄就開口問：「妳願不願意讓我成為妳的家人？」黃豪平則開玩笑說：「成為員工不行嗎？商務旅行也可以過來」，小S此時再說其實自己也有跟姊夫視訊，但兩人都是說一些搞笑的，她還問了姊姊「姊夫好想揉你奶」的韓文怎麼說，讓具俊曄笑得很開心，直說她們家人都是瘋瘋癲癲的，但他覺得很可愛。