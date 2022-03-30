科技部次長林敏聰今日於國發會記者會中，提出科技部2050淨零排放路徑圖等相關目標，科技部規劃發展五大淨零科技領域，包括永續能源、低碳、循環、負碳還有社會科學。

林敏聰表示，2050淨零碳排對台灣來說是挑戰也是機會，「科技」將成為淨零過程中能源、產業、生活與社會等四大轉型的重要推手，協助能源與資源有效利用，以前瞻科技提升能源效率，並且要重視調適與配套政策，來降低衝擊。

他指出，淨零的過程，也是新興綠色產業的源頭，因此科技部將攜手經濟部、環保署、交通部及內政部等部會，用創新的思維布局科技，整合基礎研究的科研能量，連接上、中、下游的技術發展與產業應用。

科技部規劃發展五大淨零科技領域，包括永續能源、低碳、循環、負碳還有社會科學。

為了因應能源轉型及未來高佔比的再生能源，供電穩定是最重要的前提。因此儲能、電網系統整合是未來能源發展中的重中之重，而氫能及前瞻的再生能源科技發展，是永續能源科學優先投入的目標。

而為了因應產業轉型所需的低碳技術，強化能資源循環利用技術與負碳技術的發展，讓國家和企業的淨零轉型投入轉化為經濟成長的動能。