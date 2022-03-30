由蘇（Su）-27空優戰機高度進化而來的Su -34是雙引擎，雙座超音速戰鬥轟炸機，原本應該能為俄羅斯空軍帶來改變，引領他們進入高科技精準轟炸的新時代。

然而，據《富比士》（Forbes）雜誌網29日報導，Su-34飛進烏克蘭時，卻仍攜帶著同樣的老式炸彈，而不是精準導引飛彈。更別提俄羅斯本著傳統戰略，把這身價5000萬美元（約14億台幣）的戰機當成飛行火砲，為了提高投彈的精準率，而低空飛行，穿越烏克蘭防空最嚴密的空域。

也因此，Su-34從空中墜落的數字，勢必令俄羅斯空軍指揮官震驚——最新型戰機竟然遭受與最古老戰機同樣的命運。2008年時，俄羅斯空軍訂購了第一批次，也就是32架Su-34戰機。到了2021年時，俄方約有122架Su-34。就算期間有折損，到2030年時，俄國空軍可能會有近200架。

烏克蘭擊落俄羅斯Su-34戰機

而莫斯科的計畫在於，要以Su-34取代還在服役的約70架1970年代Su-24老爺戰機。這點在敘利亞最明顯，就在土耳其F-16擊落1架據稱進入該國領空的Su-24後不久，克宮便從2015年11月起，在敘利亞部署了Su-34戰機。

它能打擊遠達600英里（近970公里）外的目標，並攜帶包括炸彈和空對空飛彈在內，重達12噸的武器。此外，這款重22噸的戰機武裝了30 毫米機砲，並據稱有多模式雷達，以及「希比内」（Khibiny）電子戰吊艙。

理論上，Su-34可以使用各式精準導引飛彈和炸彈，大約相當於美國波音（Boeing）的F-15E戰鬥轟炸機。然而，兩者間仍有一項關鍵差異，那就是美國每年都會買數以千計衛星，雷射和紅外線導引飛彈與炸彈，並經常受發射訓練。此外，美軍在戰鬥時，幾乎都用這類飛彈和炸彈。

相對的，由於這類武器很昂貴，俄羅斯多年前就已經停止採購，加上莫斯科因2014年併吞克里米亞，炸彈和飛彈製造商受到制裁，更是雪上加霜。也因此，雖然Su-34能攜帶精確導引彈藥，但卻幾乎從未實際這麼做。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）便指出，俄羅斯空軍雖在烏克蘭周圍集結了約300架固定翼戰機，但卻只有非導引炸彈和飛彈。而獨立分析家已證實，俄軍在烏克蘭折損了4架Su-34。此外，據說烏克蘭人還俘虜了至少1名蘇愷戰機飛行員。