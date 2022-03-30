台南市政府今天舉辦台南鳳梨多元行銷記者會。(曹婷婷攝)

台南市政府今天舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，新化區農會到場推廣鳳梨酥等產品。(曹婷婷攝)

台南鳳梨上市開賣，台南市長黃偉哲今天出席行銷鳳梨活動時表示，今年全台鳳梨產量少1成，但出口鳳梨從去年2.8萬噸，今年將增至3萬噸，因此，今年鳳梨產銷是樂觀的，台南仍以內銷、加工通路穩定市場為主，鎖定銷日為輔，此外，也與全聯、電商及飯店業者合作，開拓鳳梨商機，提供消費者多元選擇。

去年，台灣鳳梨無預警遭大陸禁止輸入，挺過這一場考驗，今年鳳梨產季登場，台南市政府也提前因應，農業局指出，3月中旬即與產區單位、合作社產及貿易商洽談，目前外銷以日本市場為主，整體外銷狀況穩定，國內市場價格也相對平穩。今年台南外銷日本第1個貨櫃將於4月1日啟運，共計1680箱、1萬6800公斤。

農業局長李建裕指出，除了結合全聯推廣台南產銷履歷優質鳳梨外，另也攜手佳美生技與大苑子茶飲專賣主攻年輕族群，透過HPP冷高壓製程技術，保存鳳梨鮮美與風味，延長果品銷售期。同時也與福和生鮮合作推動截切水果，上架全聯、超商，讓消費者更便利食用鳳梨。

此外也結合台南龐大觀光量能，推廣鳳梨。觀旅局長郭貞慧說，台南每年有超過400萬的遊客入住台南，優質台南水果也很受觀光客青睞，今年觀旅局與農業局合作，將鳳梨飲品推廣到星級飯店，作為餐宴飲品或客房飲料，也以限定台南鳳梨開發鳳梨精釀啤酒，讓當季鳳梨成為觀光客的台南日常，走到哪、吃到哪。

農業局說，今年鳳梨好筍季產業文化活動也將在4月23、24日展開，屆時將與飯店餐飲業者合作鳳梨入菜，舉辦多場展售活動。

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